Ростуризм предложил субсидировать чартеры в Ставрополь и Калининград из Москвы

Благодаря субсидированию туристических чартеров в Ставропольский край и Калининградскую область, отправляющихся из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, перелеты по этим направлениям должны стать доступнее. С соответствующим предложением выступил Ростуризм, сообщает РИА Новости.

В мае 2021 года Правительство России одобрило программу субсидирования внутрироссийских чартеров и выделило на этот проект 1,2 млрд рублей. Согласно документу, 50% расходов на организацию чартера возмещается туроператорам.

В свою очередь в июне Ростуризм утвердил список регионов РФ, при организации полетов в которые турагенты могут получить субсидию.

На сегодняшний день в перечне значатся 68 направлений. Однако рейсы в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Московской области и Петербурга, в списке всё еще отсутствуют.