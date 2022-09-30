Ростуризм призвал вернуть мобилизованным деньги за туры и отели

Ростуризм обратился к туроператорам и отельерам с просьбой возвращать в приоритетном порядке с просьбой денежные средства за туры и брони в отелях. Ведомство призвало не удерживать с них фактически понесенные расходы, сообщила в своем телаграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации», – подчеркнула она.

Представителей туристического бизнеса она призвала искать решения, которые учитывали бы интересы призванных на военную службу туристов.

Напомним, частичную мобилизацию в России Президент страны Владимир Путин объявил 21 сентября. В общей сложности призвать для прохождения службы в зоне военной спецоперации на Украине планируется 300 тыс. резервистов.