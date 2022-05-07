Ростуризм получит 6 млрд рублей на вывоз россиян из-за рубежа

Правительство выделило 6 млрд рублей на компенсации туроператорам за вывоз из-за границы россиян, у которых возникли трудности с возвращением домой. Средства направлены Ростуризму, следует из распоряжения Кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, данные средства пойдут на вывоз не менее 50 тыс. российских туристов, которые пострадали из-за санкций, введенных недружественными государствами.

«Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными недружественными действиями отдельных иностранных государств и территорий в отношении Российской Федерации, а также российских юридических и физических лиц, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов, находившихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ», — отмечается в тексте распоряжения.

Как ранее рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, уже более 117 тыс. граждан РФ, которые не могли вернуться в Россию, вывезены из-за рубежа.

Многие страны ужесточили антироссийские санкции в связи с проведением РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Как подчеркнул 24 февраля Президент страны Владимир Путин, объявляя о ее начале, главная цель российских военных — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.