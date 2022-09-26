Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тыс. номеров в российских отелях

Ростуризм выбрал 51 инвестиционный проект, который будет поддержан по программе льготного кредитования на строительство и реконструкцию отелей. Таким образом, в российских гостиницах появится 13,5 тыс. новых номеров. Об этом сообщает глава ведомства Зарина Догузова.

«Для нас очень важно, что большинство отобранного в этом году номерного фонда – более 70% – будет создано на курортных и природных территориях. То есть именно там, куда едет большинство туристов, включая семьи с детьми. И там, где особенно остро не хватает качественной инфраструктуры», – написала она в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инвесторы получат займы под 3-5% годовых на 15 лет, а Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования. Среди лидеров отбора этого года предприниматели из Краснодарского края, Крыма, Алтая и некоторых регионов Кавказа. Там появится около 8 тысяч новых номеров. Еще около 5 тысяч номеров суммарно планируется создать на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в центральной части России.

Догузова подчеркнула, что объем инвестиций по одобренным проектам составит около 240 млрд рублей, из которых более 166 млрд рублей будут привлечены бизнесом в виде льготных кредитов.