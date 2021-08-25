Ростуризм объявил о запуске новых чартеров из Москвы в Татарстан

Предстоящей осенью Ростуризм запустит новые чартерные рейсы из Москвы по внутренним направлениям. Полеты в Тюменскую область начнут выполняться 7 сентября, а в Казань — 13 сентября. Перелеты будет осуществлять федеральный туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и правительств регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

На прошедшей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» пресс-конференции руководитель Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что одной из ключевых задач ведомства является создание условий для увеличения популярности новых направлений внутреннего туризма помимо южных.

«На основе туристических бортов складываются готовые туры, в которых буквально все спланировано за туриста, а стоимость поездки снижена в полтора — два раза. Осенний сезон чартерной программы мы открываем запуском новых рейсов в Казань и Тюмень», — пояснила она.

По словам Догузовой, оба направления пользуются популярностью у туристов, особенно в формате семейного отдыха. «В прошлом году они вошли в топ-10 по бронированиям в нашей программе туристического кешбэка, и в этом году мы хотим предложить нашим туристам новые доступные туры, куда войдут перелет, проживание, трансфер и разные комбинации экскурсий», — добавила спикер.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь заверил, что в республике ждут туристов и надеются на продолжение программы. «Татарстан — одно из самых гостеприимных мест в нашей многонациональной России. Нами была проведена большая совместная работа, чтобы как можно больше жителей нашей страны смогли увидеть нашу республику», — подчеркнул он.

«Это важный и нужный проект для развития туристической отрасли региона, а для туристов — возможность познакомиться с самыми красивыми местами Татарстана — Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Великий Болгар, а главное, попробовать самую вкусную татарскую кухню. Мы надеемся, что чартерная программа будет востребованной и продолжится в будущем году», — заметил Минниханов.

По данным компании «TUI Россия», чартерные рейсы станут выполняться из аэропорта «Домодедово» авиакомпанией «Ямал». Полеты запланированы на 13, 17, 21, 25, 29 сентября и 3 октября.