Ростуризм объяснил, кому можно путешествовать в период мобилизации

Во время частичной мобилизации в поездки могут отправиться все те, кто не получил повестку в военкомат. При этом туристам доступны путешествия не только внутри страны, но и за рубеж, заявила в своем телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент: если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно», — отметила он, подчеркнув, что при необходимости сведения можно получить и в военкомате.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.