Ростуризм изучит возможность обнуления НДС для туроператоров и отельеров

Ростуризм изучит возможность обнуления НДС для российских туроператоров и отельеров. Такое поручение ведомству дало Правительство России, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Сама индустрия высказывала такие предложения. Поручим проработать этот вопрос Ростуризму», — заявил заместитель Председателя Правительства.

Он напомнил, что в настоящее время в стране уже приняты «беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас надо [действовать] очень аккуратно».

По словам Чернышенко, Ростуризму необходимо «проработать прежде всего экономическую модель, оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс». Он подчеркнул, что НДС — это налог, позволяющий оценить здоровье отрасли, поэтому решение по его обнулению должно быть взвешенным.