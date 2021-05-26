Ростуризм и TikTok подарят путешествие и вкусные бонусы за онлайн-экскурсии по Казани

Жители Казани могут побороться за вкусные бонусы и тур по горам Кабардино-Балкарии в конкурсе в TikTok. Для участия нужно снять короткие ролики — оригинальные экскурсии по городу, сообщают организаторы. Конкурс #ПокажиРоссию стартует в столице РТ с 31 мая.

Креативные видео должны стать своеобразным чек-листом для путешественников: какие места стоит посетить, какую еду попробовать, куда сходить. Работы должны сопровождаться хештегами #ПокажиРоссию, #VisitTatarstan, #DiscoverKazan. Пользователи TikTok могут записать свою экскурсию до 18 июля.

Кроме того, 1 и 2 июня блогеры проведут для участников прямые эфиры из Музея Чак-чака и Музея соцбыта. Зрители трансляции смогут не только почерпнуть новую информацию об этих местах, но и выиграть призы, ответив на вопросы ведущих.

Конкурс поддержат и рестораны, кафе, кофейни Казани (со списком можно ознакомиться по ссылке). «Снимай свои видео у них, добавляй к хештегам их отметку — вкусный комплимент твой», — отметили организаторы. 27 авторов самых ярких и необычных видео станут участниками тура по горам Кабардино-Балкарии. Кроме того, самые «теплые и уютные» работы участников получат призы от Visit Tatarstan.

Результаты конкурса станут известны 1 августа в TikTok-аккаунте @russia.travel.official. С условиями мероприятия можно ознакомиться по ссылке.