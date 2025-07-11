Ростсельмаш представил технику на международной выставке «Агроволга»

Фото: ООО «АРТ»

С 9 по 11 июля в Международном выставочном центре «Казань Экспо» проходит международная агропромышленная выставка «Агроволга 2025». В рамках мероприятия Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову была представлена линейка техники и последние достижения компании Ростсельмаш.

В экспозиции были показаны зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus с жаткой, трактор Ростсельмаш 2405 с двигателем «КАМАЗ», а также кормоуборочный комбайн F 2650 с роторной жаткой MAIZE HEADER.

«На выставке представлена техника в трёх сегментах: тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Всё оборудование, представленное в Татарстане, оснащено двигателями "КАМАЗ". В частности, на кормоуборочной технике устанавливаются двигатели мощностью от 300 до 643 лошадиных сил», — рассказал заместитель директора департамента продаж по РФ (Центр) Ростсельмаш Алексей Ненартович.

Фото: ООО «АРТ»

Официальным дилером Ростсельмаш в Республике Татарстан является компания ООО «АРТ». По словам Алексея Ненартовича, на складе дилерского центра в регионе сосредоточено огромное количество запасных частей.

«Дилер АРТ работает в Татарстане уже четвёртый год, и мы продолжаем наращивать поставки техники в республику. На центральном складе официального дилера находится более миллиона запасных частей, а также более 40 сервисных инженеров и свыше 30 сервисных автомобилей», — отметил он.

Вся техника Ростсельмаш производится в России. В Татарстане тракторы и комбайны этой марки используются на полях всех районов.

«Мы, как дилеры, обслуживаем всю территорию республики. В каждом районе налажено сервисное сопровождение, специалисты оперативно выезжают на место», — подчеркнул начальник отдела продаж полнокомплектной техники ООО «АРТ» Рустам Закиров.

Фото: ООО «АРТ»

Он также отметил, что техника Ростсельмаш в Татарстане подпадает под программу субсидирования «70 на 30», что значительно облегчает её приобретение для сельхозпредприятий.

«Нигде в России техника не субсидируется так, как в Татарстане. По программе "70 на 30" покупатели — будь то фермеры, хозяйства или ООО — получают право на получение государственной поддержки. Это огромное преимущество», — добавил Закиров.

На выставке также присутствовал один из постоянных клиентов компании — главный инженер ООО «Нур Баян» из Актанышского района Айзат Муллагалиев. Ему торжественно вручили ключи от нового комбайна.

«Комбайны Ростсельмаш производятся в России и зарекомендовали себя как очень надёжная техника. Есть доступ к запчастям, работают они хорошо. Главное — не выбрасывают зерно назад и позволяют убирать даже при сырой погоде. Мы и раньше использовали такую технику, и у нас уже есть опыт сотрудничества с дилером в Татарстане, мы довольны», — рассказал Айзат Муллагалиев.

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