Ростсельмаш представил обновленный трактор для производительных работ

Фото: предоставлено ООО «АРТ»

Ростсельмаш представил обновленный трактор Ростсельмаш 2400. Трактор — это один из самых основных помощников аграриев на полях в любой сезон, он используется для широкого спектра задач: пахоты, закрытия влаги, культивации и сева. И покупка такого помощника — одна из самых затратных статей бюджета, что обязывает подходить к его выбору максимально ответственно.

Аграрии республики уже хорошо знакомы с тракторами серии Ростсельмаш 2000 и отмечают надежность машин, комфорт управления, простоту в обслуживании, универсальность и мощность.

Об обновленном тракторе Ростсельмаш рассказал начальник сервисной службы компании АРТ, официального дилера Ростсельмаш в республике, Станислав Абашин.

«В июне этого года производитель представил обновленный трактор Ростсельмаш 2400. Мощность увеличилась до 433 л. с, машина обещает быть менее прожорливой в сравнении с предыдущей версией. Контрольные замеры показали, что экономия может достигать 10%. Максимальный гидравлический поток до 260 л/мин позволяет агрегатировать его с самыми требовательными посевными комплексами с большим количеством потребителей гидравлики. Такая машина с легкостью может обработать за сезон до 12 000 гектаров», — перечислил Станислав преимущества обновленной модели.

Стоит отметить, что агромашина установила рекорд в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л. с. с системой автоуправления за 24 часа в России» и за сутки обработала почти 495 гектаров на культивации паров. Данные занесены в Книгу рекордов России.

«Если продолжать тему преимуществ трактора, то хочется сказать несколько слов о механической трансмиссии: она входит в стандартную комплектацию Ростсельмаш 2400, простая конструкция и возможность ручного управления во всех режимах движения делает МКПП надежной. Модель комплектуется сдвоенными колесами, которые спокойно проходят даже после сильных дождей, при этом они позволяют уменьшить давление на почву и способствуют более дружным всходам на полях», — пояснил Станислав.

Обновленные тракторы Ростсельмаш 2400 появились уже и в Тетюшском районе Татарстана. Заместитель главы КФХ Сафиуллова Евгений Савельев рассказал о приобретениях техники.

«Наше хозяйство работает более 15 лет и занимается растениеводством и животноводством. Пашня из всех земель нашего хозяйства составляет 4487 гектаров. Машины Ростсельмаш 2400 мы приобрели два месяца назад и даже за такой короткий срок уже успели оценить все преимущества новинок. Они комфортабельные, энергонасыщенные, нас устраивает их тяговая сила. Техника уже отработала более 500 моточасов. Один посеял 1300 гектаров озимых, второй пропахал более 700 гектаров», — заметил он.

«Когда тракторы приехали в хозяйство, мы сразу агрегатировали их посевным комплексом и плугом. Новые помощники понравились нам по многим показателям: по мощности, качеству, комфорту, по удобству в обслуживании. Нас устроил установленный энергонасыщенный силовой агрегат на 433 л. с., работает мягко. Расход топлива при обработке почвы плугом до глубины 40 сантиметров составляет 22-23 л/ща. Большое преимущество имеет комфорт кабины и ее кругообзор» — поделился впечатлениями Ильшат Абдрахманов, главный инженер КФХ Сафиуллова.

На модели серии Ростсельмаш 2000 можно установить РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Новинка управляет траекторией движения трактора, осуществляет автоматические развороты, тем самым освобождая механизатора от рутинного процесса руления, чтобы он сосредоточился на качественном протекании технологических процессов. Новая система автоуправления снижает трудоемкость полевых операций до 60%. Благодаря ей значительно уменьшается количество пропусков и перекрытий, снижается расход топлива, работа в условиях плохой видимости становится гораздо эффективнее.

Ростсельмаш 2400 — это мощный и надежный трактор, который владельцы ценят за способность работать круглыми сутками на любых операциях.

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