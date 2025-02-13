Ростсельмаш представил новинки АПК техники и технологий на «Казань Агро 2025»

Фото: ООО «АРТ»

Продуктовую линейку и последние достижения компании Ростсельмаш презентовали Раису Татарстана Рустаму Минниханову, а также руководителям крупных российских компаний. Мероприятие прошло во время специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК «Казань Агро 2025» на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо».

Здесь Раису республики презентовали трактор Ростсельмаш 2405 с офсетной дисковой бороной DV 1000, кормоуборочный комбайн F 1500, зерноуборочный комбайн ACROS 595 с жаткой POWER STREAM 700, прицепной опрыскиватель RSM TS – 4500 SATELLITE и самоходная универсальная косилка KSU 2.

При этом, экспозиция Ростсельмаш не ограничилась только техникой. Так, на экране электронного стенда гости выставки могли ознакомиться с цифровыми системами компании, которые позволяют повышать эффективность парка агромашин сельскохозяйственных предприятий.

На цифровом стенде можно было также познакомиться с базовой комплектацией сельскохозяйственной техники компании, а также выбрать дополнительное оборудование на любую из предложенных машин.

Отметим, что на выставку пришел один из постоянных клиентов компании, главный инженер АПК «ПРОДПРОГРАММА» Александр Крюков. Здесь же ему вручили ключи от трех новых тракторов Ростсельмаш 2400.

Фото: ООО «АРТ»

«Техника работает, нареканий нет. Что касается сервиса, то ребята работают активно, если что-то случается, то оперативно приезжают и решают все задачи», – отметил Крюков, добавив, что парк компании еще до покупки тракторов насчитывал 18 единиц техники Ростсельмаш.

Он также положительно оценил цифровую платформу РСМ Агротроник, которая устанавливается на всю технику компании. «Нравится, как она работает. Во многом облегчает работу в поле для механизатора», – подчеркнул Крюков.

В свою очередь руководитель отдела продаж Ростсельмаш Дмитрий Ткаченко отметил, что эта система не только облегчает работу механизатора, но и позволяет вовремя проводить техосмотр машин, а также сокращает затраты на эксплуатацию.

«Цифровая платформа позволяет видеть с какими оборотами работает машина, с какой скоростью двигается, геолокацию, количество топлива и прочее. Наша сервисная группа также видит, что происходит с машиной, и заранее напоминают клиентам пройти ТО», – рассказал Ткаченко.

Он добавил, что Ростсельмаш активно внедряет систему автоуправления техникой. Эта система позволяет построить маршрут с погрешностью всего около 2,5 сантиметра против классических 30 сантиметров, благодаря чему габаритный трактор или комбайн будет совершать меньше проходок по полю, а следовательно, сэкономит на топливе, а также времени работы.

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