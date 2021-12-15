Ростсельмаш показал аграриям Татарстана новую технику

Представители агропромышленных компаний республики в преддверии нового сезона посетили цеха одного из крупнейших производителей агромашин – Ростсельмаш и узнали особенности производства современных тракторов и комбайнов, а также провели переговоры о будущих поставках.

Ростсельмаш выпускает более 150 моделей и модификаций техники

Представители агрохолдингов Татарстана на днях стали участниками программы «Один день на Ростсельмаш», которая действует на предприятии более 10 лет. В число делегатов вошли руководители и главные инженеры как крупных компаний, занимающих лидирующие позиции в республике по сбору зерна, так и небольших предприятий.

В компании Ростсельмаш отмечают, что благодаря реализации программы и приглашению аграриев на действующее производство специалисты получают обратную связь от тех, кто эксплуатирует технику и информацию для дальнейшего развития, а также выстраивает взаимоотношения с клиентами на долгосрочную перспективу.

Татарстанцам показали новый логистический комплекс, где размещается более 15 тыс. запасных частей. Применение последних технологий существенно сократило время формирования заказов. Система логистики настроена так, что дилеры и сервисные центры по всей России получают компоненты в четко определенное время.

Аграрии увидели, как собираются комбайны – от старта производства на конвейере до передачи техники на испытания. На двух площадках выпускаются как широко востребованные и давно известные модели комбайнов, так и инновационные, самых последних модификаций. Всего сейчас в портфеле компании 24 типа сельскохозяйственной техники, ассортимент насчитывает более 150 моделей и модификаций агромашин.

Презентация и тест-драйв агромашин

Презентация техники состоялась в Академии Ростсельмаш, которая выпускает квалифицированных специалистов. В аудиториях участники программы смогли детально рассмотреть зерноуборочный комбайн RSM 161, на котором можно заготавливать до 40 тонн зерна в час и обработать за сезон до 2000 га. Посетители изучили мощный роторный комбайн TORUM 785, компактные NOVA 340 и VECTOR 410, одну из самых популярных моделей – ACROS 595.

Во время презентации представители АПК Татарстана получили от специалистов ответы на самые разные вопросы, связанные с приобретением и обслуживанием техники. Они также высказали свои замечания и пожелания, провели предварительные переговоры о поставке машин.

После презентации аграриям провели персональный тест-драйв. Абсолютно любой желающий мог сесть за руль понравившейся машины, чтобы вместе со специалистом оценить, на что она способна.

В Татарстане новый официальный дилерский центр Ростсельмаш

Официальный дилер Ростсельмаш в Татарстане ­– компания «Семиреченская база снабжения». В этом году она реализовала в республике более 160 единиц зерноуборочных комбайнов и около сотни тракторов. В планах на следующий год – увеличить показатели.

Визит на предприятие в Ростов-на-Дону дилер организует для местных аграриев ежегодно.

«В составе делегации – представители крупных хозяйств, которые интересуются новыми технологиями, также мы приглашаем потенциальных клиентов, чтобы показать, как развивается Ростсельмаш, показать, что на производстве постоянно внедряются новые технологии, и рассказать, как новая техника поможет повысить урожайность и эффективность их работы в целом», – сказал директор «Семиреченской базы снабжения» Вадим Соловьев.

Компания Ростсельмаш предлагает полную линейку продукции для работы на полях. «Любой покупатель сможет подобрать необходимую ему технику. Работая в полях агромашинами Ростсельмаш, сельхозтоваропроизводители получают максимально высокую прибыль», – отметил Соловьев.

В составе делегации из Татарстана были представители одного из крупнейших предприятий АПК республики – холдинга «Красный Восток». Компания обрабатывает около 265 тыс. га земли. «На данном этапе у нас порядка 105 единиц техники Ростсельмаш, в том числе 82 комбайна и более 20 тракторов», – поделился заместитель генерального директора по производству компании «Восток Зернопродукт» (входит в агрохолдинг «Красный Восток») Вячеслав Ганин.

При выборе техники он обращает внимание на несколько аспектов, в том числе на ее надежность и ремонтопригодность.

Татарстан ежегодно выделяет 1,8 млрд рублей на новую технику

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рафаэль Фаттахов сообщил ИА «Татар-информ», что Ростсельмаш – основной поставщик сельскохозяйственной техники в республику, доля компании на региональном рынке составляет около 60%.

По его словам, программа посещения производства дает возможность аграриям ознакомиться с последними моделями техники в период межсезонья. «Здесь нам показывают новейшие технологии, которые позволяют сельхозтоваропроизводителям получать высокий урожай и качественно обрабатывать землю», – отметил замминистра.

Он также подчеркнул, что Татарстан субсидирует приобретение техники. Каждый год для этого из бюджета выделяется 1,8 млрд рублей. Субсидии покрывают до 30% от стоимости покупки машин предприятиями АПК. Также поддержка оказывается за счет лизинговых программ, которые дают возможность «получить технику сегодня и сейчас, а рассчитаться осенью после сбора урожая».

«В 2021 году наши сельхозтоваропроизводители закупили технику на 13 млрд рублей. Это рекордная цифра. В 2020 году у нас были закупки на уровне 7 млрд рублей. Мы сейчас доводим до них, что экономически выгоднее покупать хорошие качественные машины, потому что старые – это потеря урожая и низкая производительность. Спасибо предприятию Ростсельмаш, что они делают такую работу и показывают нашим товаропроизводителям возможности современной сельхозтехники», – сказал Фаттахов.

Фотографии предоставлены компанией «Семиреченская база снабжения»