Общество 25 декабря 2025 12:59

Роструд: «Выплата 13-й зарплаты зависит от внутренних правил компании, а не от закона»

Работодатели не обязаны выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату по закону, однако могут закрепить такую возможность в собственных документах. Об этом сообщили в Телеграм-канале Роструда.

Право на годовую выплату обычно фиксируется в трудовом или коллективном договоре, положении о премировании или правилах внутреннего распорядка. В ведомстве отметили, что сегодня 13-я зарплата чаще всего работает как бонус по итогам года: она зависит от результатов труда и выполнения ключевых показателей эффективности (KPI).

Чтобы узнать, полагается ли вам выплата, эксперты советуют обратиться в отдел кадров или самостоятельно изучить локальные акты организации. Если система бонусов в компании существует, информация о ней должна быть открыта для сотрудников.

