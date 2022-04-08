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Ру Тат
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Общество
8 апреля 2022  17:08

Роструд открыл горячую линию по вопросам трудоустройства жителей ДНР и ЛНР в России

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Жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Россию, могут проконсультироваться со специалистами Роструда. Они ответят на вопросы о поиске работы, расскажут о работе органов службы занятости, сообщает пресс-служба ведомства.

Горячая линия работает по номеру 800-707-88-41 в режиме 24/7. Чтобы получить ответ на вопросы о трудоустройстве граждан ДНР и ЛНР, необходимо, позвонив, нажать цифру 1.

«Специалисты горячей линии подскажут, куда можно обратиться по вопросам, связанным с поиском работы, предоставят необходимую информацию о работе органов службы занятости, расскажут, что нужно для получения государственных услуг в сфере занятости населения», — уточнили в Роструде.

Помимо этого, в центрах занятости населения России работают консультационные пункты, где также можно получить ответ на интересующие вопросы.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже их главы обратились к РФ с просьбой помочь в отражении украинской агрессии. После этого была развернута специальная военная операция по защите Донбасса. За несколько дней до этих событий в народных республиках была объявлена эвакуация населения.

#спецоперация на Украине #горячая линия #роструд
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