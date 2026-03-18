Роструд: отказ от обучения по охране труда грозит отстранением от работы

Сотрудников, отказавшихся проходить обучение по охране труда, могут отстранить от работы. Об этом сообщили в Роструде.

«Отстранение законно, только если есть основания по ст. 76 ТК РФ и другим нормам, например, не прошли медосмотр или обучение по охране труда», – говорится в сообщении ведомства.

В Роструде также уточнили, что основанием для отстранения могут стать и другие нарушения. В частности, речь идет о случаях, когда работник не использует средства индивидуальной защиты при выполнении вредных работ, появляется на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения или лишается водительских прав, если его деятельность связана с управлением транспорта.