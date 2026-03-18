news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 марта 2026 16:20

Роструд: отказ от обучения по охране труда грозит отстранением от работы

Читайте нас в
Телеграм

Сотрудников, отказавшихся проходить обучение по охране труда, могут отстранить от работы. Об этом сообщили в Роструде.

«Отстранение законно, только если есть основания по ст. 76 ТК РФ и другим нормам, например, не прошли медосмотр или обучение по охране труда», – говорится в сообщении ведомства.

В Роструде также уточнили, что основанием для отстранения могут стать и другие нарушения. В частности, речь идет о случаях, когда работник не использует средства индивидуальной защиты при выполнении вредных работ, появляется на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения или лишается водительских прав, если его деятельность связана с управлением транспорта.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

Новости партнеров