Роструд напомнил о повышенной оплате труда в новогодние праздники

В праздничные дни, в том числе во время новогодних каникул, россиянам полагается повышенная оплата труда. Об этом в своем телеграм-канале напоминает Роструд.

Так, сотрудникам, получающим оклад, полагается оплата в не менее чем двойном размере. Работникам со сдельной зарплатой полагается оплата по двойным расценкам, а тем, кто трудится по тарифу – не менее чем двойная ставка.

«По желанию работника за работу в нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит», – говорится в сообщении.

Если права работника будут нарушены, он может обратиться в госинспекцию труда.

Ранее Минтруд сообщал, что новогодние каникулы на этот раз продлятся девять дней.