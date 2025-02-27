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Общество 27 февраля 2025 10:43

Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта на июнь

Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта на июнь
Фото: © «Татар-информ»

Международный женский день в 2025 году выпадает на субботу, однако сокращенной рабочей недели в связи с праздником не предвидится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако, согласно постановлению Правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», этот день переносится на пятницу, 13 июня», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что 7 марта станет предпраздничным и сокращенным на один час рабочим днем.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. В честь майских праздников запланировано два периода отдыха по четыре дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

#роструд #8 марта
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