Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта на июнь

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Международный женский день в 2025 году выпадает на субботу, однако сокращенной рабочей недели в связи с праздником не предвидится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако, согласно постановлению Правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», этот день переносится на пятницу, 13 июня», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что 7 марта станет предпраздничным и сокращенным на один час рабочим днем.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. В честь майских праздников запланировано два периода отдыха по четыре дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.