Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в мае

Россиянам предстоит короткая рабочая неделя. Так, в период со 2 по 8 мая их ожидают всего три рабочих дня — 4, 5 и 6-е число. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Так как 1 мая, относящееся к нерабочим праздничным дням, пришлось на воскресенье, выходной был перенесен на сегодня. Следующий день также окажется нерабочим — на эту дату был перенесен выходной с 1 января (суббота).

Далее в честь Дня Победы россиян ждут длинные выходные — 7–10 мая, после которых также ожидается трехдневная рабочая неделя.