Роструд напомнил о дополнительном выходном 13 июня

Россиян ожидает короткая рабочая неделя. К ближайшему уикенду добавится еще один выходной день, напомнили в Роструде.

«В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — указала пресс-служба ведомства.

В Роструде напомнили, что праздники не причина для снижения зарплаты. Оклад не должен урезаться, при сдельной оплате работник должен получить дополнительное вознаграждение.

В воскресенье, 12 июня, празднуется День России. Государственный праздник, который отмечается с 1992 года и приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.