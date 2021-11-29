Роструд и HeadHunter заключили договор о сотрудничестве

Роструд начнет размещать на платформе «Работа в России» информацию о вакансиях, предоставленную HeadHunter. Соответствующий договор о сотрудничестве подписали руководитель Роструда Михаил Иванков и гендиректор портала Михаил Жуков.

«Данное сотрудничество позволит не только увеличить число предложений трудоустройства на „Работе в России“, но и повысить качество трудоустройства центрами занятости населения, которые в настоящее время переходят на оказание услуг в электронном виде на базе единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений „Работа в России“», — сообщил Михаил Иванков.

Михаил Жуков отметил, что соглашение позволит компаниям-работодателям, размещающим вакансии на hh.ru, продолжать работу по найму персонала в комфортных правовых условиях. Для этого достаточно при публикации на сайте hh.ru включить опцию экспорта вакансий для программного размещения и на «Работе в России».

Отметим, что с 1 января 2022 года большинство работодателей обязаны размещать на единой цифровой платформе «Работа в России» информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях.