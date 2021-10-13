Ростовский музей привез в Казань диплом Нобелевского лауреата и печатную машинку Шолохова

В Казани в Музее Горького и Шаляпина открылась выставка из фондов Музея-заповедника писателя Михаила Шолохова станицы Вешенской Ростовской области. «Страницы „Тихого Дона“» — передвижной проект, в котором представлены около 300 экспонатов, большая часть которых, уверяют организаторы, подлинники, в том числе и личные вещи известного советского писателя.

Так, в стеклянной витрине выставлен костюм, в котором в один из дней Шолохов присутствовал на церемонии вручения Нобелевских премий 1965 года в Стокгольме. Писатель, напомним, в тот год сам стал обладателем Нобелевской премии по литературе: в этой же витрине представлены диплом и медальон Нобелевского лауреата, вырученные ему в Швеции.

Из личных вещей экспонируются также печатная машина Olympia, кожаная папка для бумаг, фотографии семейного архива, некоторые из которых, кстати, до выставки не были представлены широкой публике — нигде не публиковались. А также, например, солдатский штык времен Первой мировой войны, немецкий военный фонарик, казацкая форма, сабли, свисток, керосиновая лампа, горн и т.д.

Часть экспонатов — листы рукописей рассказов Шолохова, и, что примечательно, ростовские музейщики указывают в этикетках для подобных хрупких экспонатов, что это копии. Диплом о вручении Нобелевской премии, заметит внимательный посетитель, также сопровождает надпись «муляж». Подобные пояснения в казанских музеях, к слову, не приняты: посетители не подозревают, что рассматриваемые ими материалы — копии и муляжи.

«Роман „Тихий Дон“ — это произведение о любви к своему краю, к своему народу, о любви к женщине... Мне было 15 лет, когда я посмотрела фильм, и мне сразу же тогда захотелось прочитать этот роман. Накануне открытия этой выставки я вспомнила, как выглядела эта книга из нашей семейной библиотеки, я ее нашла: она была подарена моей маме в 60-м году. Спасибо вам за то, что у нас появилась возможность отвлечься от пандемийной повестки, заняться непосредственно музейным делом и вспомнить о приятном», — обратилась, прослезившись, к представителям ростовского музея и.о. генерального директора Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Споры об авторстве романа «Тихий Дон», подчеркнула профессор Института международных отношений КФУ Лия Бушканец, поставили Шолохова в один ряд с Шекспиром. В 2006 году, отметила она, вышло факсимильное издание рукописей романа, так что теперь каждый может убедиться в подлинности авторства Шолохова.

«Эта выставка — маленький кусочек станицы Вешенской. Подлинные вещи, эти замечательные репродукции, картины — это все дает ощущение, что мы на какой-то момент в этой станице оказались. А ощущение подлинности очень важно», — сказала Лия Бушканец.

Директор Музея Горького и Шаляпина, филиала Национального музея РТ, Марианна Гаврилова отметила, что о совместном проекте с ростовскими коллегами казанские музейщики мечтали 10 лет, вели переписку. Музей Горького и Шаляпина — старейший в Татарстане литературный музей, и к тому же, как известно, пути Михаила Шолохова и Максима Горького пересеклись. Горький лично обращался к Сталину для решения вопроса о продолжении печати романа «Тихий Дон».

Выставка приехала в Казань после экспонирования в Ульяновске и Саратове. Музейные «гастроли» были реализованы Культурным фондом имени Гончарова благодаря проекту «Творческие люди» федеральной программы «Культура». Познакомиться с экспозицией «Страницы „Тихого Дона“» можно до 5 декабря включительно.