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Политика 26 мая 2023 07:22

Ростовский губернатор рассказал о сбитой ракете ВСУ в районе Морозовска

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В районе Морозовска в Ростовской области сработала система ПВО. В результате была сбита украинская ракета, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», — написал он, обращаясь к местным жителям.

#ростовская область #системы пво #ракета
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