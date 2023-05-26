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Ростовский губернатор рассказал о сбитой ракете ВСУ в районе Морозовска
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В районе Морозовска в Ростовской области сработала система ПВО. В результате была сбита украинская ракета, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
«Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», — написал он, обращаясь к местным жителям.
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