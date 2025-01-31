news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 31 января 2025 09:16

Ростовский адвокат обманул жительницу РТ, пообещав спасти внука, пойманного с наркотиками

В Ново-Савиновский суд Казани поступило дело адвоката из Ростова Андрея Тараненко. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, внук пенсионерки из Татарстана поехал с друзьями в Ростов. Там парня задержали с наркотиками. Чтобы как-то помочь родственнику женщина обратилась к местному адвокату, который пообещал, что за деньги вытащит молодого человека.

Однако когда пенсионерка отправила адвокату деньги, он перестал выходить на связь. Речь идет о сумме до 500 тысяч рублей.

Задерживали адвоката Тараненко в Ростове.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

30 января 2025
«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

30 января 2025