Ростовский адвокат обманул жительницу РТ, пообещав спасти внука, пойманного с наркотиками

В Ново-Савиновский суд Казани поступило дело адвоката из Ростова Андрея Тараненко. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, внук пенсионерки из Татарстана поехал с друзьями в Ростов. Там парня задержали с наркотиками. Чтобы как-то помочь родственнику женщина обратилась к местному адвокату, который пообещал, что за деньги вытащит молодого человека.

Однако когда пенсионерка отправила адвокату деньги, он перестал выходить на связь. Речь идет о сумме до 500 тысяч рублей.

Задерживали адвоката Тараненко в Ростове.