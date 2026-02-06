«Ростов» снова может заявлять новичков. РФС спал запрет

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Российский футбольный союз (РФС) отменил действовавший запрет на регистрацию новых футболистов для ФК «Ростов». Соответствующее решение было принято в четверг, 5 февраля, на заседании палаты РФС по разрешению споров.

Как следует из официального сообщения на сайте союза, ограничение снято в связи с полным исполнением «Ростовым» ранее вынесенного решения по делу против ФК «Зенит», в рамках которого этот запрет и был наложен в качестве обеспечительной меры.

«В связи с исполнением ФК "Ростов" решения палаты по разрешению споров по делу ФК "Зенит" vs. ФК "Ростов" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК "Ростов"... ФК "Ростов" имеет право регистрировать новых футболистов», — цитирует сайт РФС текст решения.

Это решение российского футбольного руководства последовало за аналогичным шагом Международной федерации футбола (ФИФА), которая сняла свои трансферные ограничения с клуба днём ранее, 4 февраля. Таким образом, «Ростов» вновь может полноценно усиливать состав в трансферном рынке.