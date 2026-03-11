Ростом числа жалоб на качество нового жилья обеспокоились в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Число жалоб жителей на качество нового жилья в Татарстане выросло. Об этом на совместном заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ и экспертного совета при комитете рассказал глава ГЖИ РТ Александр Тыгин.

«На фоне 20 тысяч введенных квартир за прошлый год поступило 66 жалоб, а в 2026 году у нас уже 24 обращения. Особенно тревожит, что в новых домах встречаются проблемы с вентиляцией, неработающими лифтами и промерзанием стен», – отметил Тыгин.

Он подчеркнул, что большинство проблем связано с проектными решениями, а не с нарушением строительных норм.

«Представьте уровень эмоционального напряжения у людей, которые сегодня платят сумасшедшую ипотеку: значительную часть своего дохода они отдают банку, а в новых квартирах у них возникают серьезные проблемы», – подчеркнул глава ГЖИ.

Тыгин также отметил, что гарантийный срок застройщика далеко не всегда решает проблему для жильцов. Он предложил провести отдельную выездную сессию на проблемных объектах и обсудить меры по устранению замечаний.