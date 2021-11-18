Ростехнадзор выявил 48 нарушений при строительстве второй линии метрополитена в Казани

Приволжское управление Ростехнадзора выявило 48 нарушений при строительстве второй линии метрополитена в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приволжское управление Ростехнадзора с 18 по 29 октября провело выездную проверку первого участка второй линии метрополитена в Казани от станции метро „Улица Юлиуса Фучика“ до станции метро „Улица Академика Сахарова“», — отметили в ведомстве.

Во время проверок были выявлены нарушения обязательных требований. В частности, строительно-монтажные работы осуществлялись с нарушением требований проектной документации; проекты производства работ разработаны без учета требований проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы; на объекте капитального строительства не обеспечивается выполнение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.

Составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, по результатам ранее проведенных проверок технический заказчик привлекся к административной ответственности — назначен штраф в 600 тыс. рублей. В отношении лица, осуществляющего строительство, был составлен протокол о временном запрете деятельности, решением суда назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.