Ростехнадзор РФ: Компании ТЭК России должны ускоренно внедрять собственные технологии

Для повышения устойчивости топливно-энергетического комплекса России, нужно активнее внедрять собственные технологии. В текущей международной обстановке, это необходимо делать оперативно. При этом наша страна остается одной из самых передовых в сфере энергетики. Такое мнение на III международном нефтегазовым молодежном форуме высказал руководитель Ростехнадзора РФ Александр Трембицкий.

«Напомню, что у нас молодежный нефтегазовый форум. Сегодня мы видели только зарождающиеся проекты, которые в будущем нужно будет воплощать в производстве. Технологии, разработанные в России должны быть самыми передовыми. При этом времени у нас практически нет. Что касается "Татнефти", то мы видим комплексный подход к развитию компании. Компания – участник научно-технического совета Ростехнадзора, а также проводят ряд сторонних разработок, напрямую не связанных с производством», – заявил спикер.

Он обратил внимание на то, что если компании не будут внедрять новые технологии и обращать внимание на инновации, то Россия может потерять позиции на энергетическом рынке в мире, тогда как на сегодняшний день является одним из крупнейших игроков.

В Альметьевске, в лагере «Юность», проходит ежегодный традиционный Нефтяной саммит Республики Татарстан. Темой форума в этом году стало устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в контексте диверсификации и технологического лидерства. Нефтяной саммит проходит в рамках III Международного нефтегазового молодежного форума.