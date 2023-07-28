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Ростехнадзор разрешил эксплуатацию энергоустановок жилых корпусов Университета Иннополис
Приволжское управление Ростехнадзора выдало разрешение на эксплуатацию энергоустановок жилых корпусов Университета Иннополис. Решение принято по итогам осмотра энергопринимающей и теплопотребляющей установок жилых корпусов № 5 и № 6-1, № 6-2 Университета Иннополис, расположенного на улице Университетская, 1.
Было установлено, что объект соответствует требованиям действующего законодательства. По результатам осмотра были составлены акты и выданы разрешения на допуск в эксплуатацию ранее упомянутых установок.
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