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Экономика 28 июля 2023 17:59

Ростехнадзор разрешил эксплуатацию энергоустановок жилых корпусов Университета Иннополис

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Приволжское управление Ростехнадзора выдало разрешение на эксплуатацию энергоустановок жилых корпусов Университета Иннополис. Решение принято по итогам осмотра энергопринимающей и теплопотребляющей установок жилых корпусов № 5 и № 6-1, № 6-2 Университета Иннополис, расположенного на улице Университетская, 1.

Было установлено, что объект соответствует требованиям действующего законодательства. По результатам осмотра были составлены акты и выданы разрешения на допуск в эксплуатацию ранее упомянутых установок.

Вуз сотрудничает с 297 ведущими ИТ-компаниями России, имеет в составе 17 научно-исследовательских лабораторий и 9 центров разработки.

#Приволжское управление Ростехнадзора #университет иннополис
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