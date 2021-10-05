Ростехнадзор вновь выдал ТГК-16 предписание за нарушения при возведении энергоустановки

Компания ТГК-16 — дочернее предприятие ТАИФА — была привлечена к административной ответственности за повторные нарушения при строительстве энергоустановки для «Нижнекамскнефтехима». Соответствующее предписание генерирующей компании выдало Приволжское управление Ростехнадзора, говорится в сообщении ведомства.

Повторные нарушения были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки Ростехнадзора. Специалисты ведомства обнаружили нарушения при строительстве парогазовой установки, которые не были устранены после ранее выданного предписания.

В частности, в нарушение проекта уменьшена длина здания установки подготовки газообразного топлива, заменены балки одного сечения на другое, при бетонировании фундаментов здания применялся бетон иного класса прочности, отличного от проекта.

Специалисты установили факты производства работ, не предусмотренные проектной документацией, то есть не прошедшие государственную экспертизу. По результатам проверки было выдано новое предписание.