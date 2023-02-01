Ростехнадзор отказал в приемке сетей газопотребления в Лениногорске

Приволжское управление Ростехнадзора отказало в приемке построенной сети газопотребления на улице Чайковского, 43 в Лениногорске. По данным пресс-службы ведомства, строительная организация ООО «Прайм» предоставила в Управление заверенную копию свидетельства о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки с заведомо искаженными сроками действия свидетельства. Этот факт был подтвержден данными реестра Национального агентства контроля сварки.

При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте сети газораспределения и газопотребления должны применяться технологии сварки и сварочное оборудование, обеспечивающие герметичность и прочность сварных соединений. Эти требования прописаны в постановлении Правительства РФ «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Общество не прошло проверку готовности к применению ручной дуговой технологии сварки. Соответственно, применение вышеупомянутой технологии могло привести к возникновению аварийных ситуаций.

В результате Приволжское Управление Ростехнадзора выдало заключение о несоответствии построенных сетей газопотребления требованиям технического регламента. Также, дополнительно в правоохранительные органы направлено письмо о необходимости принятия мер в отношении лиц, представивших поддельные документы.