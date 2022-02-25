Ростехнадзор оштрафовал «Нэфис Косметикс» на 450 тыс. рублей за нарушения на производстве

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) оштрафовало «Нэфис Косметикс» на 450 тыс. рублей за то, что предприятие не устраняет нарушения промбезопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее специалисты Ростехнадзора установили нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, лицензионных требований и условий при эксплуатации опасных производственных объектов.

В том числе не были переоформлены лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов; резервуары по хранению горючих жидкостей не оборудованы средствами автоматического контроля уровня и блокировками по предотвращению их переполнения по максимальному уровню; не обеспечена безопасность персонала при использовании серной кислоты и щелочи; отсутствуют приборы с автоматической записью, регистрирующие все случаи загазованности на объекте.

После повторной проверки Ростехнадзор выдал новое предписание об устранении нарушений.

«Юридическое лицо АО "Нэфис Косметикс" и должностное лицо (технический директор-главный инженер) привлечены к административной ответственности по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 450 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.