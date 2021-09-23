Ростехнадзор оштрафовал малую нефтекомпанию в Татарстане на 1,6 млн рублей

Приволжское управление Ростехнадзора после проверки оштрафовало малую нефтяную компанию АО «Татойлгаз» на 1,6 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники управления в июле-августе проверили только выполненную реконструкцию блока обессоливания нефти Урустамакского нефтяного месторождения.

В результате было выявлено 13 нарушений требований градостроительного законодательства. В том числе установлено, что объект строился без специального разрешения при отсутствии авторского надзора, у компании нет документов для проведения рекультивации и благоустройства земельного участка.

«Татойлгазу» предписано устранить нарушения и выписан штраф. Ростехнадзор отмечает, что так как компания неоднократно привлекалась к административной ответственности, ей назначено максимальное денежное наказание.