Ростехнадзор назвал возможную причину аварии на территории Буинского элеватора

Комиссия, сформированная Приволжским управлением Ростехнадзора установила, что причиной аварии на территории Буинского элеватора, вероятно, стало воспламенение горючих материалов. Информация появилась на сайте Приволжского управления Ростехнадзора.

Как указано в сообщении, в результате расследования выявлены 40 нарушений в области промышленной безопасности.

«Наиболее вероятной причиной аварии могло послужить воспламенение горючих материалов от теплового эффекта, сопровождающегося аварийным режимом работы электросети», – отмечают в ведомстве.

Напомним, 18 апреля в Буинске пожарные потушили загоревшийся склад на территории элеватора. Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит пустое здание зерносклада. Само помещение склада расположено на территории ОАО «Буинский элеватор».

Комиссией разработаны мероприятия, реализация которых позволит в дальнейшем избежать подобных случаев, отметили в Приволжском управлении Ростехнадзора.