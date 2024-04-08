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Ростех стал делать порох из альтернативных видов сырья
Предприятия Ростеха стали делать порох из древесной и льняной целлюлозы. Интересно, что данный продукт ничуть не хуже традиционного сырья - хлопкового, заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
По словам спикера, специалисты Ростеха все время совершенствуют процесс производства. В 2023-м на их предприятиях нашли альтернативное сырье для изготовления пороха – древесную и льняную целлюлозы. Уже видны хорошие результаты: по итогам испытаний и стрельбы на практике подтвердилось, что такой порох ничем не уступает традиционному.
«Недостатка в древесном сырье в России нет», - цитирует Оздоева ТАСС. Причем, по словам директора, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.
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