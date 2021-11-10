Ростех создаст в 2024 году в Казани учебный центр для авиакластера Татарстана

Фото: Владимир Васильев

Госкорпорация «Ростех» создаст на базе Казанского вертолетного завода учебно-производственный центр.

«Здесь будет создан центр профессиональной подготовки. Вся система подготовки рабочих специальностей сегодня в корне меняется. Мы активно участвуем в движении WorldSkills, но без работодателя этот вопрос (подготовки кадров — прим. Т-и) невозможен», — отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии начала строительства нового центра.

Фото: © Владимир Васильев

«Я искренне благодарю „Ростех“ за такое решение. Заверяю, что руководство республики будет поддерживать все эти задачи и что как член совета директоров „Вертолетов России“ я буду держать этот вопрос на контроле. Сделаем всё, чтобы этот объект был достоин и служил во благо авиастроения нашей страны», — подчеркнул руководитель республики.

Минниханов добавил также, что посетил подобный объект, созданный на базе предприятия «Объединенной двигателестроительной корпорации» в Уфе. «Я был приятно удивлен и восхищен тем проектом, который был реализован у наших соседей в Башкортостане. Это центр профессиональной подготовки и в то же время производство», — пояснил он.

Фото: © Владимир Васильев

Президент Татарстана сообщил журналистам, что обучение в Казани предполагается сделать «бесшовным». В этот кластер войдут учебный центр, учреждения средне-специального и высшего образования — Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ). «Мы договорились, что обучение будет на английском языке. Это важно, чтобы была создана образовательная вертикаль», — уточнил Рустам Минниханов.

Кроме того, Казанский вертолетный завод приступил к строительству нового цеха окончательной сборки вертолетов.

Фото: © Владимир Васильев

Генеральный директора холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал представителям СМИ, что инвестиции в оба объекта составят более 2 млрд рублей.

Завершить строительство цеха и учебного центра планируется в апреле 2024 года.

В учебно-производственном центре будет проходить подготовка основных производственных рабочих авиационной отрасли не только для КВЗ, но и для всех предприятий, входящих в государственную корпорацию «Ростех».