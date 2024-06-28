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«Ростех» продемонстрировал пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи
Госкорпорация «Ростех» удивила публику необычной презентацией своего оружия в рамках креативного арт-проекта «Боевые монстры Ростеха». На этот раз в центре внимания оказался пистолет-пулемет ПП-2000, представленный в образе росомахи. Иллюстрация была опубликована в официальном Telegram-канале компании.
Изображение представляет собой цифровую иллюстрацию футуристического роботизированного существа, напоминающего гибрид животного и оружия с массивным корпусом и мощными лапами.
В сопроводительном тексте к изображению проводится интересная параллель между характеристиками животного и оружия: «Росомахи – исконные обитатели лесов Сибири и Дальнего Востока. Их отличают бесстрашие и феноменальная выносливость. Эти же качества присущи и ПП-2000».
Интересно отметить, что выбор росомахи в качестве визуальной метафоры для этого вида оружия не был случайным или произвольным решением дизайнеров. Как сообщают представители «Ростеха», образ хищника был определен путем открытого голосования среди населения.
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