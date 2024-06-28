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Происшествия 28 июня 2024 18:03

«Ростех» продемонстрировал пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи

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Госкорпорация «Ростех» удивила публику необычной презентацией своего оружия в рамках креативного арт-проекта «Боевые монстры Ростеха». На этот раз в центре внимания оказался пистолет-пулемет ПП-2000, представленный в образе росомахи. Иллюстрация была опубликована в официальном Telegram-канале компании.

Изображение представляет собой цифровую иллюстрацию футуристического роботизированного существа, напоминающего гибрид животного и оружия с массивным корпусом и мощными лапами.

Фото: © Ростех

В сопроводительном тексте к изображению проводится интересная параллель между характеристиками животного и оружия: «Росомахи исконные обитатели лесов Сибири и Дальнего Востока. Их отличают бесстрашие и феноменальная выносливость. Эти же качества присущи и ПП-2000».

Интересно отметить, что выбор росомахи в качестве визуальной метафоры для этого вида оружия не был случайным или произвольным решением дизайнеров. Как сообщают представители «Ростеха», образ хищника был определен путем открытого голосования среди населения.

#Ростех
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