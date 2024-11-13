Видео: «Ростех» представил двигатели пятого поколения в Китае

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» представила на выставке Airshow China 2024 двигатель пятого поколения 177С, который имеет повышенную эффективность и увеличенную дальность полета самолетов оперативно-тактической авиации.

«Конструкторы ОДК при создании современных двигателей используют новейшие технологии и материалы, и что главное — новые подходы. Представленные в Китае двигатели по многим характеристикам можно отнести к пятому поколению», — отметил генеральный директор ОДК Александр Грачев.

У двигателя снижен расход топлива на всех режимах работы, а также увеличено энергопотребление для питания авионики современных самолетов. Силовая установка также увеличивает их дальность полета.

На экспозиции ОДК были также впервые представлены полноразмерные макеты новых двигателей АЛ-31ФН серии пять и СМ-100. При их создании используются технологии и материалы, характерные для двигателей пятого поколения.

Новые конструкторские решения позволяют сократить эксплуатационные расходы СМ-100. На базе двигателя может быть создана модификация для высотных беспилотных летательных аппаратов. Новая модификация двигателя АЛ-31ФН разработана специально для однодвигательных самолетов и обладает повышенной надежностью. Применение двигателя увеличит потенциал дальности и высотности полета самолетов за счет повышенной тяги (14 тыс кгс) и сниженного расхода топлива.

На выставке были показаны полноразмерный макет нового двигателя ВК-1600В, гибридно-электрическая силовая установка на основе ВК-650В и модернизированный турбореактивный двигатель РД-93МА. Впервые за рубежом представлена полноразмерная лопатка вентилятора ПД-35 из полимерных композиционных материалов.

Организатором российской экспозиции на Airshow China 2024 выступает АО «Рособоронэкспорт». Международная авиационно-космическая выставка проходит в городе Чжухае с 12 по 17 ноября 2024 года. В ней участвуют 890 компаний из 47 стран.