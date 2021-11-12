«Ростех» получит акции федеральных компаний в качестве имущественного взноса РФ

«Ростех» получит акции ряда компаний в качестве имущественного взноса РФ. Президент России Владимир Путин подписал об этом соотвествующий указ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и эскпорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ по перечню согласно приложению», — говорится в указе.

В «Ростех» поступят акции компаний ОАО «Научно-ислледовательский технологический институт «Прогресс» (г.Ижевск), ОАО «Донской завод радиодеталей» (Тульская область), ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г.Верхняя Салда, Свердловская область), АО «Научно-исследовательский институт двигателей» (г.Москва). Наибольшее количество акций — 13,3% (9916 штук) — передаст ижевский «Прогресс» .

Правительству РФ поручено в 12-месячный срок осуществить указанные мероприятия.