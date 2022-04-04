«Ростех» показал первый в России микроскопический OLED-дисплей

пресс-служба ГК «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала первый, произведенный в России, микродисплей на основе органических светодиодов (OLED).

Выпускает его ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника», входящего в состав госкорпорации.

Устройство, размеры которого сопоставимы с десятирублевой монетой, обладает разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм, сообщает пресс-служба «Ростех».

Применять такой дисплей можно для производства очков виртуальной или дополненной реальности, фото- и видеокамер, а также тепловизоров и тепловизионных прицелов.

Отмечается, что технологиями производства подобных OLED-микродисплеев обладают всего пять стран в мире.