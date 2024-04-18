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Ростех направит 70 млрд рублей на модернизацию оборонных предприятий в Татарстане
Ростех направит около 70 млрд рублей на обновление и расширение мощностей оборонных предприятий в Татарстане. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.
Отмечается, что индустриальный директор Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей РФ Бекхан Оздоев побывал на нескольких оборонных предприятиях в республике, где проводится масштабная модернизация. Это позволит нарастить производство в несколько раз по приоритетным направлениям.
Так, только на Казанском пороховом заводе проводится реконструкция 40 объектов: вводят в эксплуатацию сотни единиц оборудования и создают новые рабочие места.
«Создаются все условия для качественного и своевременного исполнения гособоронзаказа в условиях растущих потребностей армии», — отметил Оздоев.
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