Ростех направит 70 млрд рублей на модернизацию оборонных предприятий в Татарстане

Ростех направит около 70 млрд рублей на обновление и расширение мощностей оборонных предприятий в Татарстане. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

Отмечается, что индустриальный директор Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей РФ Бекхан Оздоев побывал на нескольких оборонных предприятиях в республике, где проводится масштабная модернизация. Это позволит нарастить производство в несколько раз по приоритетным направлениям.

Так, только на Казанском пороховом заводе проводится реконструкция 40 объектов: вводят в эксплуатацию сотни единиц оборудования и создают новые рабочие места.

«Создаются все условия для качественного и своевременного исполнения гособоронзаказа в условиях растущих потребностей армии», — отметил Оздоев.