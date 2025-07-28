«Ростех» направил более 3 млрд рублей на поддержку бойцов СВО и жителей новых регионов РФ

Государственная корпорация «Ростех» продолжает системную работу по поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также жителей приграничных регионов и новых субъектов РФ. Об этом сообщила директор по управлению персоналом Госкорпорации Юлия Цветкова на чемпионате «Абилимпикс» в Казани.

С 2022 по 2024 год общий объем оказанной социальной помощи в рамках корпоративной программы «Доброволец» превысил 3,3 миллиарда рублей. Дополнительно в рамках благотворительной акции «Оружие Победы» предприятия и сотрудники «Ростеха» собрали более 120 миллионов рублей, которые были направлены на поддержку участников СВО.

По словам Цветковой, особое внимание уделяется помощи пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей – на эти цели было направлено более 240 миллионов рублей. Кроме того, свыше 600 миллионов рублей выделено на восстановление социальной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2023-2024 годах.

Помимо гуманитарной и материальной помощи «Ростех» обеспечивает занятость и трудовую интеграцию участников СВО. За два года на предприятия корпорации трудоустроено более 750 человек из числа участников спецоперации и членов их семей. В Фонд «Защитники Отечества» было передано более 2600 вакансий, охватывающих свыше 30 инженерных и рабочих специальностей.