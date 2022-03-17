«Ростех» может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96

В «Ростехе» изучается возможность возобновления серийного производства самолетов Ту-214 и Ил-96. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

По словам гендиректора ГК Сергея Чемезова, это одна из масштабных задач, стоящих перед российской авиапромышленностью в период санкций. «Причем решать их необходимо в очень жесткие сроки. Это в первую очередь касается расширения производства существующих самолетов. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96», — подчеркнул он.

Чемезов отметил, что серийное производство данных моделей рассматривается как временная мера, которая будет действовать до развертывания масштабного серийного производства новых импортозамещенных авиалайнеров SSJ-NEW и МС-21.

В госкорпорации напомнили, что Ту-214 и Ил-96 — российские пассажирские авиалайнеры, при производстве которых используются отечественные двигатели и комплектующие.