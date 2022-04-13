Ростех локализует двигатель для КАМАЗа

Госкорпорация «Ростех» приняла решение о локализации двигателя для автомобилей «КАМАЗ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

«Особого внимания заслуживают работы по локализации нового шестицилиндрового двигателя мирового уровня мощностью от 400 до 500 лошадиных сил», — отметил Чемезов.

По его словам, двигатели будут востребованы не только на КАМАЗе, но и у других российских производителей транспортных средств, а также у производителей сельхозтехники.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ, подпавший под санкции Евросоюза, планирует в I квартале 2023 года начать производство полностью локализованных автомобилей пятого поколения.