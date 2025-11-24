«Ростех» и КАИ заключили соглашение о партнерстве

В рамках заседания Совета опорных вузов госкорпорация «Ростех» заключила партнерские соглашения с восемью университетами России, в список которых вошел и казанский КНИТУ-КАИ. Об этом пишет ТАСС.

Совместная деятельность будет сосредоточена на разработке перспективных технологий, проведении исследований, выполнении опытно-конструкторских работ и подготовке квалифицированных специалистов для предприятий «Ростеха».

Из Поволжского федерального округа помимо КАИ вошли Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (СГАУ) и Уфимский университет науки и технологий.