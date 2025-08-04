«Ростелеком» запустил сеть метеостанций в Татарстане

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» и Республиканский информационно-вычислительный центр Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана начали реализацию пилотного проекта по строительству сети метеостанций в регионе. Система агромониторинга обеспечит точность прогнозов погоды и позволит более эффективно планировать сезонные работы в сельском хозяйстве.

Специалисты «Ростелекома» уже смонтировали метеостанции в 25 муниципальных районах Татарстана. Каждое устройство оснащено датчиками для сбора данных о температуре воздуха, направлении и скорости ветра, атмосферном давлении, количестве осадков, а также об уровне ультрафиолетового излучения. Полученная с приборов информация выгружается в личные кабинеты аграриев. Аналитику можно просматривать в браузере или мобильном приложении.

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«В июле мы завершили первую очередь строительства нашей сети и уже успели протестировать систему. К концу года планируем установить более 100 метеостанций во всех районах Татарстана. Уверен, что представители сельскохозяйственной отрасли оценят преимущества цифрового решения».

Нияз Халиуллин, генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр»:

«Мы предоставили аграриям доступ к оперативным метеоданным — сейчас они активно тестируют систему. Наш проект — один из крупнейших в России и охватывает всю территорию республики».

Метеорологическое оборудование имеет необходимую сертификацию и лицензии. Приборы позволяют получать прогноз погоды на несколько дней вперед с точностью до 95%. Встроенной аккумуляторной батареи хватает на девять месяцев автономной работы.

Соглашение о стратегическом партнерстве между «Ростелекомом» и Республиканским информационно-вычислительным центром Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана было подписано на международном форуме Kazan Digital Week в 2024 году.

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