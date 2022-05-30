«Ростелеком» запустил курсы для предпринимателей о бизнесе в условиях изменений

«Ростелеком» в рамках поддержки предпринимателей России запускает антикризисные курсы для малого и микробизнеса на платформе бесплатного образовательного проекта «Бизнес драйв Академия». В новых рыночных условиях для бизнеса особенно важно не только научиться трансформировать вызовы в возможности, но и овладеть инструментами, которые помогут сохранить устойчивость. Цикл антикризисных курсов «Бизнес драйв Академии»даст предпринимателям проверенные практикой ответы на самые актуальные вопросы: как мотивировать команду, привлечь новых клиентов и управлять финансами в условиях, когда все вокруг стремительно меняется.

В цикле четыре курса: «Как работать с командой в кризис», «Актуальные инструменты продвижения», «Финансы в период перемен» и «Как и куда инвестировать». Каждый состоит из трех коротких уроков не дольше 10 минут, а ведут их реальные предприниматели и практики. Учиться можно на любом устройстве — ноутбуке или смартфоне, скачав мобильное приложение. Все пользователи получают готовое руководство к действию и конкретные лайфхаки, описанные понятным языком без сложных терминов.

«Ростелеком» запустил образовательную площадку для предпринимателей «Бизнес драйв Академия» в декабре 2021 года. Эксперты сформировали учебную программу, детально изучив запросы бизнес-сообщества в ходе цикла мероприятий «Бизнес драйв», которые компания проводит по всей России с 2018 года. Аудитория проекта — действующие предприниматели, самозанятые и те, кто планирует начать свое дело. Поэтому образовательные уровни охватывают все стадии развития бизнеса — от старта до масштабирования, а главный принцип любого курса — полезно, быстро и без воды. В академии зарегистрированы почти 7 тыс. пользователей. В топ самых востребованных тем на сайте входят курс «Команда в малом бизнесе», «Миссия», «Репутация в социальных сетях», «Идея для бизнеса», «Современный предприниматель» и «Бизнес-модель». Всего в академии доступно более 50 часов курсов.

«В основе программы «Бизнес драйв Академии» лежит большой опыт наших встреч как с состоявшимися предпринимателями, так и с теми, кто стоит в самом начале пути к успеху. Поэтому мы понимаем, что знания нужны людям всегда, но особенно помогают в период изменений. Наши курсы подходят всем владельцам своего дела. На любом этапе развития компании здесь можно искать ответы на вопросы, проверять гипотезы, возвращаться к пройденному и готовиться к новым вызовам», — комментирует Сергей Таболин, директор по маркетингу корпоративного сегмента «Ростелекома».

«”Ростелеком” активно поддерживает развитие предпринимательства в России и разрабатывает высокотехнологичные сервисы для роста эффективности малого и среднего бизнеса. Мы рады, что можем предложить предпринимателям не только выгодные условия подключения этих услуг, но и доступ к уникальному опыту, который поможет им найти подходы к решению ключевых управленческих и бизнес-задач, возникающих в условиях изменений», — отмечает Тимофей Абраменко, директор департамента по работе с малым и средним бизнесом «Ростелекома».

Все курсы бесплатного образовательного проекта «Бизнес драйв Академии» можно найти на сайте проекта.