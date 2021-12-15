Ростелеком внедряет цифровое решение для контроля благоустройства и состояния дорог

«Ростелеком» приступил к внедрению в Казани программно-аппаратного комплекса CitySoft. Он создан для контроля работ, связанных с благоустройством города, в первую очередь — состояния дорожной инфраструктуры. Проект реализуется в рамках муниципального контракта ООО «Региональный информационный центр» (дочерняя компания «Ростелекома») с Управлением информационных технологий и связи города Казани.

Новый цифровой сервис в автоматическом режиме будет определять потребность в уборке дорог от снега, наледи и грязи, фиксировать проезды уборочной техники и качество проведенных работ. CitySoft способен обнаружить акты вандализма (порча тротуаров, защитных ограждений), отсутствие дорожной разметки, проблемы с освещением, препятствия для работы городских служб (открытые люки, аварии, припаркованные автомобили, мешающие уборке снега) и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность участников дорожного движения.

Для сбора первичных данных, которые стекаются в центр управления CitySoft, мобильные устройства с видеокамерами размещаются на общественном и специальном транспорте. Таким образом обеспечивается максимальный охват наиболее значимых дорожных магистралей города и регулярный сбор данных с минимальными промежутками времени.

«Для “Ростелекома” участие в развитии умных городов — одно из стратегических направлений. Мы постоянно следим за появлением новых цифровых решений и профильного ПО, которые помогают повышать качество работы городских служб. CitySoft — это простота развертывания, обеспечение широкого охвата и регулярность сбора данных. Использование технологий искусственного интеллекта позволяет зафиксировать малейшее изменение на дорогах или вокруг: рост снежного покрова или порчу ограждения, отсутствие внешнего освещения или дорожной разметки. Сбор и анализ этих данных помогут администрации Казани принимать своевременные меры и эффективно контролировать работу подрядчиков», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

По итогам испытаний комплекса в реальных условиях в течение года будет принято решение о его внедрении в других городах.

Программно-аппаратный комплекс CitySoft разработан экспертами компании «Автодория» и уже прошел пилотные испытания в 2020 году.

«В марте прошлого года мы впервые запустили пилотный проект CitySoft в Казани. В первый месяц работы комплекс показал хорошие результаты, благодаря которым нам удалось усовершенствовать систему и внедрить много дополнительных и полезных модулей для обеспечения эффективного контроля за состоянием инфраструктуры города», — пояснил технический директор ООО «Автодория» Марат Гильманов.