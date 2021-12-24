«Ростелеком» в Татарстане поддержал акцию «Стань заметней на дороге!»

«Ростелеком» совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Казани для учеников начальных классов многопрофильного лицея № 188 «Бионика» провел уроки безопасного поведения на улицах города в рамках акции «Стань заметней на дороге!». Автоинспекторы напомнили детям, как правильно переходить проезжую часть дороги, а представители «Ростелекома» раздали ребятам светоотражающие брелоки. Они крепятся к рюкзакам или верхней одежде и делают маленьких пешеходов заметными на дорогах в темное время суток.

Рафаэль Сагдиев, начальник пресс-службы УМВД России по г. Казани:

«С начала года на дорогах Казани совершено 70 наездов на детей, в результате двое погибли, 71 ребенок получил травмы. Светоотражающие элементы помогают водителям в темноте или в условиях недостаточной видимости за 150–200 метров заметить пешехода и вовремя сманеврировать. Именно поэтому так важно использовать брелоки-бликеры и выбирать верхнюю одежду со светоотражающей отделкой».

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Для казанских школьников "Ростелеком" подготовил тысячу светоотражающих подвесок. Часть их вручили ученикам 188-го лицея, остальные отдали в отдел ГИБДД Управления МВД России по Казани для распространения в других учебных заведениях. Передавать казанским детям бликеры стало традицией, и мы намерены ее поддерживать».

* * *

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.