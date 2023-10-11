«Ростелеком» удостоен награды РСПП «Национальный лидер антикоррупционного комплаенса»

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, признан национальным лидером антикоррупционного комплаенса. Специальная награда учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), который отмечает устойчивые высокие показатели среди всех участников рейтинга.

«Ростелеком» четвертый год подряд демонстрирует наивысший результат среди всех участников рейтинга. Награду вице-президенту «Ростелекома» Владимиру Миронову вручил президент РСПП Александр Шохин на ежегодном Антикоррупционном форуме российского бизнеса, посвященном практическим аспектам реализации в компаниях Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, законодательства о противодействии коррупции и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Специальная награда вручена по итогам четвертого Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса-2023, в котором участвовали крупнейшие компании страны. В основе рейтинга — независимая экспертиза соответствия деятельности компаний международному стандарту ISO 37001:2016 в сфере противодействия коррупции и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

В ходе мероприятия с докладом выступил директор по комплаенс и защите активов «Ростелекома» Михаил Никульшин. Он рассказал о внедрении антикоррупционных программ в контролируемых обществах компании.

«Ростелеком» присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса в 2014 году для реализации мер по предотвращению и противодействию коррупции, поддержке общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с государственными должностными лицами, деловыми партнерами и иными лицами.

Все участники делового сообщества, подписавшие хартию, привержены высоким стандартам ведения бизнеса, они внедряют специальные антикоррупционные программы и практики, которые касаются не только ситуаций внутри компании, но также отношений с партнерами по бизнесу и государством. Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры. Реклама. ПАО «Ростелеком».