«Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение кибератак

Дочерняя компания «Ростелекома» — «Ростелеком-Солар» открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS. Центр предлагает киберзащиту региональным госорганизациям, а также крупному, среднему и малому бизнесам в регионах по доступной цене.

«Центр направлен на предоставление сервисов по информационной безопасности как клиентам Самарской области, так и по всей России. Функционирует он в режиме 24/7. Создание такого отраслевого центра является значимым шагом в нашей инновационной деятельности», — рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Он подчеркнул, что за последние полтора года кардинально сменился вектор кибератак. Если до недавнего времени основные атаки были направлены на кредитно-финансовые организации, то теперь внимание мошенников переключилось на объекты критической информационной инфраструктуры, а также на органы исполнительной власти, государственные информационные системы. И если несколько лет назад злоумышленников привлекали по большей части столичные компании бизнес-гиганты, то сейчас значимая часть атак направлена на крупные и средние региональные организации.

«Основным катализатором изменений стал массовый переход на удаленную работу в связи с пандемией. Вырос общий уровень атакующего программного обеспечения. В даркнет произошло большое количество утечек инструментария атакующих, в том числе, кибероружия. И это информация находится в свободном доступе. Также продолжают набирать обороты фишинг, смишинг, вишинг, причем направленные как на бизнес, так и на частную жизнь», — отметил Игорь Ляпунов.

Он заметил, что по оценкам компании Accenture лишь 16 процентов организаций способны себя защитить. Все потому, что существующие на рынке сервисные предложения, как правило, представляют собой набор разрозненных технологий без аналитического сопровождения, в то время как не имеющая аналогов система защиты Solar MSS предоставляет комплексную безопасность, а компания «Ростелеком-Солар» берет на себя ответственность за защиту данных.

«Комплексная защита включает защиту как от внешних, так и от внутренних угроз, исходящих от собственных сотрудников, при этом можно легко контролировать и оценивать эффективность сервисов. Сейчас мы прорабатываем тесную связку тех сервисов, которые предоставляем на базе Solar MSS, с экосистемой „Ростелекома“ по обеспечению кибербезопасности», — резюмировал Игорь Ляпунов.

Он заметил, что «Ростелеком» в кибербезопасности — это больше 1100 сотрудников, пять региональных офисов, крупнейший в России центр противодействия кибератакам, разработанный совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ национальный киберполигон для проведения тренировок, а также это система раннего оповещения об атаках.

Среди ключевых заказчиков Solar MSS — региональные госорганы, банки, ретейл, промышленность, энергетика, транспорт, логистика, учреждения образования и здравоохранения и другие. Перевод экспертизы в регион позволил без потери качества сформировать оптимальный подход к ценообразованию услуги. Теперь сервисы Solar MSS стали доступнее для более широкого круга компаний, в том числе для тех, которые некоторое время назад не могли позволить себе высокопрофессиональную защиту от атак.